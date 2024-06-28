Создан первый титан-сапфировый лазер на чипе - он дешевле на три порядка

Привлекательным для научных исследований титан-сапфировый лазер делает самая широкая полоса генерации среди лазерных кристаллов, то есть он способен выдавать наибольший спектр цветов по сравнению с другими лазерами.
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