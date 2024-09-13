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В Бурятии школьница выпала из окна и попала в больницу

В Бурятии школьница выпала из окна и попала в больницу

Прокуратура Бурятии устанавливает обстоятельства травмирования школьницы в Иволгинском районе.В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что в селе Оронгой из окна второго этажа школы выпала 12-летняя девочка.

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