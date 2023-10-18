Сбежавший из хабаровского исправцентра рецидивист проехал 70 км на попутках

Рецидивист, сбежавший из помещения для нарушителей исправительного центра в Хабаровском крае, проехал свыше 70 километров на попутных автомобилях и скрывался в лесу, детали побега приводит пресс-служба регионального управления МВД.
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