В Москве проходит социальная информационная кампания "Здоровая кожа – здоровые суставы". Задача кампании – информировать людей о псориатическом артрите, а также о необходимости прохождения своевременной диагностики для контроля над заболеванием.
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