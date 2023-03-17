Американский обозреватель: Война в Ираке превратилась в квинтэссенцию вечной войны

Вторжение в Ирак в марте 2003 г. его сторонники оправдывали превентивной войной с целью оградить Соединенные Штаты от опасного внешнего противника.
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