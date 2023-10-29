Россия нашла короткий путь для поставок нефти в Азию и Африку

Россия создаст коридор для поставок нефти и газа в Азию и Африку через Иран. Сотрудничество со страной также даст РФ возможность экспортировать электроэнергию в Центральную Азию, на Ближний и Средний Востока.
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