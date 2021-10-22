За что сын Павла Грудинина раскритиковал отца

Работники культуры Совхоза им. Ленина бьют тревогу.Работники культуры Совхоза им. Ленина бьют тревогу: единственное здание, приспособленное для проведения концертных программ и выступлений, может быть разрушено под предлогом капитального ремонта.
Работники культуры Совхоза им. Ленина бьют тревогу.Работники культуры Совхоза им. Ленина бьют тревогу: единственное здание, приспособленное для проведения концертных программ и выступлений, может быть разрушено под предлогом капитального ремонта.
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