Китайцы недовольны своей демографией - снижение рождаемости грозит утратой глобального лидерства

Китай столкнется с убылью населения к 2025 году из-за усугубляющихся демографических проблем. Глава отдела народонаселения Нацкомиссии здравоохранения КНР Ян Вэньчжуан рассказал изданию Global Times, что власти спрогнозировали сокращение населения в ближайшие 5 лет.
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