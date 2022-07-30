Китайцы недовольны своей демографией - снижение рождаемости грозит утратой глобального лидерства

Китай столкнется с убылью населения к 2025 году из-за усугубляющихся демографических проблем. Глава отдела народонаселения Нацкомиссии здравоохранения КНР Ян Вэньчжуан рассказал изданию Global Times, что власти спрогнозировали сокращение населения в ближайшие 5 лет.