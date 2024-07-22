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Трагедия в Апшеронске: заявление губернатора

Трагедия в Апшеронске: заявление губернатора

Он добавил, что для оказания помощи пострадавшим  в случае необходимости  могут быть привлечены врачи из краевых больниц.

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