Дерматолог Коршикова: смартфоны и компьютеры вызывают «цифровое старение» кожи

По мнению специалиста в области дерматологии и косметологии Вероники Коршиковой, использование гаджетов может оказывать негативное воздействие на состояние кожи и приводить к ее преждевременному старению.
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