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Рождение ребёнка - это величайший акт разрушения климата

Рождение ребёнка - это величайший акт разрушения климата

На связи британские радикальные экологи."Рождение ребёнка - это величайший акт разрушения климата.

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Надежда Владыка
Так что же эта Грета Тумберг не покончит с собой? коль она так защищает землю? пусть избавит планету от своего вредного присутствия. Пусть пример покажет.
Антон
У меня иногда такое впечатление, что я попал в параллельный мир... Вот эта малолетняя соплячка, которая из себя вообще ни чего не представляет, высказывает какие то лозунги и все её поддерживают. Так и хочется произнести фразу С.Лаврова: " ДЕБИЛЫ, Б@Я"
Надежда Владыка
Ни образования ни ума, но какая политиканка, ей все эти глупости кто то пишет. Так что это за такие политики которые слушают её открыв рот? они что боятся потерять свои места или такие же дебилы?
Артур васильев
ну тупая !!!,как говорил наш Михаил Задорнов
Aspekt
Раньше возили по миру цирк уродов. Теперь возят Грету Тунберг. Судя по поведению и высказывания, основная масса европейских руководителей, - "гретытунберги".
Леонид Василенко
Не будет детей? Не нужен и газ с электричеством. Главное - не будет идитов зеленых. Подохнут как динозавры. А Россия будет всегда без зеленых!
Валентина Л
Пусть начнут с себя, таким точно нельзя производить потомство.
Петр Паринов
Главное, чтобы от таких пидаров, либерасток и евро дебилов никто не рождался, так как от осины не родятся апельсины....
Олег Кошевой
Дайте мне гравицапу я к нормальному правительству на другую планету слетаю, пепелац так и быть из хванеры склею! А то на этой планете безоговорочная победа маразма уже наступает. У одной Тунберг крыша поехала, теперь у Вудмана, это похоже более заразно и опасно чем "корона".

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