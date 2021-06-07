Автомобиль сбил пешехода на "зебре" в Уссурийске

Автомобиль сбил пешехода на "зебре" в Уссурийске

В Уссурийске на улице Некрасова, 189, под колеса автомобиля попал 19-летний парень, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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