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Запеченные груши с творогом в духовке

Запеченные груши с творогом в духовке

Запекать можно не только яблоки, но и груши, айву, запекают фрукты с начинкой и без. Запеченные груши получаются сочные, вкусные и ароматные.

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