«Тигр оказался не бумажным» – в ОДКБ призвали к диалогу «с кулаками»

В 2022 году ОДКБ показала себя в Казахстане эффективной организацией, однако в структуре безопасности стоит стремиться к тому, чтобы подобные вызовы выявлять на дальних рубежах и гасить.
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