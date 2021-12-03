В Германии оценили возможность запуска «Северного потока — 2» без сертификата

Handelsblatt: штраф за пренебрежение сертификацией «Северного потока — 2» составит €1 млн.Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», не дожидаясь сертификации, грозит компании «Газпром» штрафом, размер которого составляет всего €1 млн.