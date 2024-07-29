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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вест Хэм» согласовал трансфер Уан-Биссаки за 12,6+2,3 млн фунтов

Аарон Уан-Биссака, вероятно, перейдет в «Вест Хэм». Лондонцы согласовали трансфер правого защитника «Манчестер Юнайтед» за 12,6+2,3 млн фунтов.

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