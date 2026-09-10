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Регионы России

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Т-Банк открыл доступ к торговле на бирже через внешних ИИ-агентов

Т-Банк открыл доступ к торговле на бирже через внешних ИИ-агентов

Директор по развитию брокерских продуктов «Т-Инвестиций» Александр Гусев отметил, что использование ИИ кардинально меняет опыт работы с торговой платформой банка: инвестор ставит задачу в чате, например, купить актив при достижении определённой цены, а ИИ-агент самостоятельно запрашивает рыночные котировки, проверяет баланс счёта и выставляет заявки.

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