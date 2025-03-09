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Царьград

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Трамп охладел к Британии после встречи Карла III с Зеленским в Сандрингеме

Трамп охладел к Британии после встречи Карла III с Зеленским в Сандрингеме

Президент США Дональд Трамп пересмотрел отношение к Великобритании после встречи короля Карла III с Владимиром Зеленским.

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