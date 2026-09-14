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ВС России выжгли "глаза и уши" НАТО на Украине: ВСУ потеряли в Киеве и Одессе очень ценные станции

ВС России выжгли "глаза и уши" НАТО на Украине: ВСУ потеряли в Киеве и Одессе очень ценные станции

  Сегодняшние удары по территории Украины нанесли ущерб военному блоку Запада, как минимум, на 37 млн долларов, утверждают эксперты.

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Игорь Кузнецов

Позитивным моментом в ходе военного противостояния на Украине является то, что наши ВС РФ совершенствуют навыки нанесения "точечных ударов" именно без использования разрушительного вооружения. Это характерно для проведения именно "операций" (локальных военных конфликтов), но не полномасштабной войны.