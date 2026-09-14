Сегодняшние удары по территории Украины нанесли ущерб военному блоку Запада, как минимум, на 37 млн долларов, утверждают эксперты.
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Позитивным моментом в ходе военного противостояния на Украине является то, что наши ВС РФ совершенствуют навыки нанесения "точечных ударов" именно без использования разрушительного вооружения. Это характерно для проведения именно "операций" (локальных военных конфликтов), но не полномасштабной войны.
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