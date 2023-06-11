Двое россиян разбились на машине в Таиланде

Мужчина и женщина с российским гражданством погибли в аварии в тайской Паттайе. Машину буквально разорвало пополам, пишет Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.
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