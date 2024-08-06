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Царьград

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Хирург предупредил, что плохой сон может быть симптомом серьёзной патологии

Хирург предупредил, что плохой сон может быть симптомом серьёзной патологии

По словам Руденко, плохое качества сна может говорить о перекрытии сонной артерииЗначительная часть людей испытывает проблемы со сном.

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