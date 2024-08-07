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Царьград

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Губернатор и прокурор Новосибирской области приняли работы по завершению строительства предпоследних долгостроев

Губернатор и прокурор Новосибирской области приняли работы по завершению строительства предпоследних долгостроев

В Закаменском микрорайоне сданы дома № 11 и № 13. Проблемными в регионе остались только три объекта.В Новосибирской области продолжает сокращаться количество долгостроев – на карте закрыта очередная проблемная точка.

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