Власти Японии подготовили рекордный военный бюджет

Японское правительство в пятницу, 27 декабря, одобрило проект бюджета на 2025 финансовый год в размере 730 млрд долларов, из них 55 млрд – рекордный показатель – предназначены для нужд оборонного ведомства.
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