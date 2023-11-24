В ЕС допустили возможность принятия Молдавии и Грузии в союз по частям

Евросоюз может рассмотреть вариант принятия Молдавии и Грузии в свой состав частично, то есть без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.