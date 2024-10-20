Кива: 7 стран заинтересовались закупкой пшеницы в Херсонской области

Семь дружественных России государств заинтересовались предложением о закупке пшеницы из Херсонской области, заявил исполняющий обязанности директора зернового оператора ГУП «Херсонская зерновая компания» Сергей Кива.
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