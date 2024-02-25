Власти Шри-Ланки проведут расследование после слов чиновника об отказе в продлении виз россиянам

В офисе президента уточнили, что правительство республики не принимало решений по ограничениям для туристовПрезидент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе поручил провести расследование в связи с заявлением генерального комиссара по иммиграции Харши Илукпитии о прекращении продления долгосрочных виз россиянам и украинцам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии