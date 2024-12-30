В Астрахани маленьких воспитанников соццентра поздравил Дед Мороз спецназначения

А также дал им померить амуницию. Сотрудники регионального управления Росгвардии организовали новогодний праздник для 30 воспитанников Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Исток».
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