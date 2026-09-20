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Соперник Ельцина на выборах Брынцалов продает самый дорогой дом на Кавказе

Соперник Ельцина на выборах Брынцалов продает самый дорогой дом на Кавказе

Бизнесмен и политик Владимир Брынцалов, который был соперником Бориса Ельцина на президнтских выборах 1996 года, выставил на продажу усадьбу в Кисловодске .

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