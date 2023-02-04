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Овечкин занял четвертое место в конкурсе на самый сильный бросок

Овечкин занял четвертое место в конкурсе на самый сильный бросок

Александр Овечкин на Матче всех звезд не смог выиграть приз за авторство самого сильного броска. В ночь на 4 февраля в Санрайзе (штат Флорида, США) завершился первый день Матча всех звезд, в ходе которого хоккеисты демонстрировали свои умения.

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