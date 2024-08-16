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Участок трассы М-9 в Подмосковье расширят до 4 полос

Участок трассы М-9 в Подмосковье расширят до 4 полос

Разрешенная скорость движения вырастет до 120 километров в час.Проект расширения федеральной трассы М-9 в Шаховском округе Подмосковья получил положительное заключение экспертизы, сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

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