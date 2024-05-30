Партизанское движение останавливает движение боевиков ВСУ под Харьковом, поджигая всё у них на пути Юлия СоколоваУкраинские войска, действующие на Харьковском направлении, сталкиваются с трудностями при перемещении своих подразделений.
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