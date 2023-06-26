Депутат ЕП Синчич: поставки нефти из России в ЕС продолжатся в условиях жестких санкций

Участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что новый санкционный пакет Евросоюза против Российской Федерации не сможет полностью заблокировать поток нефтепродуктов из РФ в ЕС.