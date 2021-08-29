На Украине и в Грузии обвиняют президента Эстонии в «предательстве»

Керсти Кальюлайд признала: Украину, Молдавию и Грузию не ждут в ЕС Президент Эстонии Керсти Кальюлайд своим интервью, которое она дала украинским журналистам во время визита в Киев, где принимала участие в саммите «Крымской платформы», лишила покоя не только некоторых граждан Украины, но и Грузии.