Активист Бородин заявил, что выход Орбакайте в Кремле отменили по его прошению

Кристина Орбакайте не выступила на концерте в Кремле в связи с деятельностью общественника.Общественник Виталий Бородин похвастался, что по его инициативе дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте убрали из концертной программы в Кремле.
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