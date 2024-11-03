Раскрыты сроки начала подъема заболеваемости ОРВИ в России

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в России примерно в середине ноября. Такие сроки в беседе с РИА Новости раскрыл заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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