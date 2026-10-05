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ВОЗ призвала учитывать опыт людей при организации психологической помощи

ВОЗ призвала учитывать опыт людей при организации психологической помощи

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В 2026 году ВОЗ посвятила кампанию участию людей, которые сами столкнулись с психическими расстройствами и обращались за помощью.

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