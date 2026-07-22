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Газета.ру

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Постпред США Уитакер с Зеленским обсудили поставки Patriot и дронов на Украину

Постпред США Уитакер с Зеленским обсудили поставки Patriot и дронов на Украину

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, посвященные поставкам по беспилотникам и поставкам ракет-перехватчиков для систем Patriot.

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