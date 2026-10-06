Юрист предупредил о штрафах за коммерческую недвижимость на участке

Разрешены садовые и жилые дома, гаражи, бани, сараи, теплицы, летние кухни Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью RT разъяснил, какие сооружения на дачных или садовых участках не подлежат легализации.