Юрист предупредил о штрафах за коммерческую недвижимость на участке

Разрешены садовые и жилые дома, гаражи, бани, сараи, теплицы, летние кухни Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью RT разъяснил, какие сооружения на дачных или садовых участках не подлежат легализации.
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