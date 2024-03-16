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Значение старинных примет в праздник 17 марта 2024 года, строгие запреты дня

Значение старинных примет в праздник 17 марта 2024 года, строгие запреты дня

Значение старинных примет в праздник 17 марта 2024 года, строгие запреты дня Марина ОнегинаВ воскресенье, 17 марта, православные будут отмечать праздник, посвящённый Герасиму Иорданскому, святому, к которому обращаются с молитвами о помощи и защите.

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