Мошенники возродили схему обмана россиян с фейковыми соцвыплатами

Жертвы якобы могут получить до 100 000 рублей Мошенники начали снова использовать схему обмана россиян с фейковыми социальными выплатами, что стало актуальным на фоне постоянно меняющегося законодательства.
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