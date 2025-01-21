Ubisoft рассылает опросы для получения отзывов об Assassin's Creed 4 – фанаты считают эт...

Ubisoft рассылает опросы для получения отзывов об Assassin's Creed 4 – фанаты считают это не просто совпадениемВ настоящее время Ubisoft работает над несколькими ремейками Assassin’s Creed, одним из которых, как говорят, является Assassin’s Creed 4.
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