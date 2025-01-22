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Бизнес журнал. Урал

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В свыше 80% школьных столовых Свердловской области нашли нарушения

В свыше 80% школьных столовых Свердловской области нашли нарушения

Среди самых частых проблем: некачественные и небезопасные ингредиенты, а также неправильная готовка. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружило, что 88% школьных столовых региона работают с нарушениям.

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