В свыше 80% школьных столовых Свердловской области нашли нарушения

Среди самых частых проблем: некачественные и небезопасные ингредиенты, а также неправильная готовка. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружило, что 88% школьных столовых региона работают с нарушениям.
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