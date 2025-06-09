Госдума рассмотрит проект о требовании передавать МВД данные о детях мигрантов

Госдума на текущей неделе начнет рассмотрение законопроекта о требовании обязать региональные и муниципальные органы управление образованием передавать в территориальные подразделит МВД данные о детях мигрантов.
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