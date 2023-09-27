Ван И подчеркнул важность поддержания правильного курса глобализации

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник призвал придать больше уверенности общему развитию, сосредоточиваясь на руководстве и поддержании правильного курса глобализации.