Ван И подчеркнул важность поддержания правильного курса глобализации

Пекин, 26 сентября /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник призвал придать больше уверенности общему развитию, сосредоточиваясь на руководстве и поддержании правильного курса глобализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)