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Газета.ру

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WSJ: Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине

WSJ: Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает сыграть конструктивную роль в решении конфликта между Россией и Украиной и "оптимистично" настроен на заключение мирного соглашения, пишет The Wall Street Journal.

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