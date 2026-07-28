WSJ: Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп рассчитывает сыграть конструктивную роль в решении конфликта между Россией и Украиной и "оптимистично" настроен на заключение мирного соглашения, пишет The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии