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Гладков привел подробности утренного обстрела Белгорода

Гладков привел подробности утренного обстрела Белгорода

Атака ВСУ с воздуха унесла жизнь одной женщины, еще двое ранены. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о гибели жительницы Белгорода в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в пятницу утром.

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