Гладков привел подробности утренного обстрела Белгорода

Атака ВСУ с воздуха унесла жизнь одной женщины, еще двое ранены. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о гибели жительницы Белгорода в результате воздушной атаки со стороны ВСУ в пятницу утром.