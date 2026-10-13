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Тульские новости

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В Тульской области от гриппа вакцинировано более 250 тысяч человек

В Тульской области привито уже 251 168 человек, включая 87 387 детей. Кампания проводится за счет федерального бюджета, средств предприятий и личных средств граждан.

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