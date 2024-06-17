По делу о хищениях задержали скрывавшегося 12 лет экс-чиновника Минсельхоза РФ

В Московской области задержан бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза России Олег Донских, который обвиняется в крупном мошенничестве со средствами АО «Россельхозбанк» и АО «Росагролизинг».
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