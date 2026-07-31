SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

188 подписчиков

Альба: «Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков в следующем туре он должен быть с нами»

Альба: «Чистяков выбыл надолго, он получил травму на тренировке. Голенков в следующем туре он должен быть с нами»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба рассказал о восстановлении защитника Дмитрия Чистякова и нападающего Егора Голенкова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии