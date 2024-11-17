В ДНР заявили, что ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасный предмет с ударного беспилотника на Горловку. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).